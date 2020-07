Sentenze pilotate in cambio di denaro e favori: dieci anni per l'ex pm Savasta

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Arriva il conto in primo grado nel processo con rito abbreviato che ha trattato di sentenze pilotate in cambio di denaro o vantaggi: il gup, Cinzia Vergine, ha inflitto 10 anni l’ex pm di Trani Antonio Savasta , accusato di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, che avrebbe gestito insieme all’ex giudice Michele Nardi, imputato nel processo in corso con rito ordinario insieme ad altre cinque persone. Oltre a Savasta (difeso dall’avvocato Massimo Manfreda), nel rito abbreviato erano imputati il sostituto procuratore Luigi Scimè (all’epoca dei fatti in servizio a Trani e oggi a Salerno), che è stato condannato a 4 anni ; gli avvocati Ruggiero Sfrecola e Giacomo Ragno (entrambi del foro di Trani), condannati rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 2 anni e 8 mesi; l’immobiliarista barlettano Luigi D’Agostino, condannato a 4 anni.“E' stata una vicenda molto dolorosa – è il commento del procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris - ma necessaria. L' ufficio si è impegnato molto e ha creduto nell'indagine. La sentenza recepisce l'ipotesi accusatoria”.