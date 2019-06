Semaforo guasto, con l'auto travolge uno scooter lungo il viale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo incidente all'incrocio tra viale dell'Università e via Pozzuolo. Un uomo in scooter proveniente da via Pozzuolo, pur passando con il verde al semaforo, è stato travolto da un'auto proveniente da viale dell’Universita. E' stato soccorso dai medici del 118. Sul posto, anche i vigili urbani.Sul viale alberato dove ha sede l'Ateneo, lato destro, il semaforo è da tempo guasto e questo ha probabilmente contribuito al moltiplicarsi di incidenti e investimenti.