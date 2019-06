«Sei un ladro, crepa», lettera minatoria al sindaco di Melpignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettera minatoria al sindaco di Melpignano, Ivan Stomeo. La missiva, recapitata qualche giorno fa al Comune, contiene riferimenti agli autovelox e agli incassi ottenuti con le multe, «che tu e i tuoi familiari dovete spendere tutti per curare tumori».«Nella vita da sindaco - ha commentato Stomeo - sono tante le difficoltà da affrontare. Il ruolo di primo cittadino è complesso e a tratti logorante, con poca differenza tra un piccolo comune come Melpignano e una grande città come Roma o Milano. Come i miei colleghi sindaci, ogni giorno “indosso” la fascia tricolore e faccio del mio meglio per assicurare il benessere e lo sviluppo presente e futuro della mia comunità. In questa prospettiva, chi è a capo di una comunità non può e non deve seguire sempre e solo il mero consenso.Un sindaco deve fare delle scelte che possono risultare impopolari, mal tollerate ed è facile essere oggetto di critiche, anche feroci. Fa parte del “mestiere”, lo comprendo, lo accetto, lo ritengo utile. Accetto volentieri ogni genere di critica perché certamente non sono infallibile e dal confronto so di poter sempre apprendere. Però, le offese sono ben altra questione. E se queste poi prendono la forma di chiara minaccia, anche se farneticante, allora ritengo utile tutelare la mia sicurezza e quella dei miei cari. E per tale ragione che procederò a sporgere denuncia preventiva e doverosa verso ignoti a seguito di questa missiva ricevuta presso la Casa Comunale. Un’accusa e una minaccia vile, proveniente da persona che non ha il coraggio di mostrarsi, ma che rifugge in un anonimato che appartiene alle peggiori canaglie. A differenza di quanto tale individuo fa con me, io gli auguro di potersi pentire di simili parole - di una violenza inaudita - e di recuperare il senso del proprio essere persona e cittadino, responsabile verso se stesso e i propri consimili. Anche questo richiede il ruolo di Sindaco, ruolo che ogni giorno svolgo con coraggio e responsabilità, grazie anche al fondamentale sostegno quotidiano della mia comunità».