Sei studenti su dieci scelgono il liceo

Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei studenti salentini su dieci scelgono un liceo. Il Salento conferma, anche con le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 che si sono chiuse il 31 gennaio, l'alto gradimento per il percorso liceale, con qualche sorpresa negli indirizzi. Il balzo da leone lo fa il liceo scientifico, opzione scienze applicate mentre crolla il liceo scientifico, sezione sportivo. Scienze applicate passa dall'1,8 per cento dell'anno scolastico in corso all'8,4 per cento di chi frequenterà una scuola superiore nel 2020/2021, mentre il liceo sportivo indietreggia al 2,2 per cento quando per il 2019/2020 era al 7,4 per cento. Un indirizzo partito con il vento in poppa che, però, nelle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, non è riuscito a catalizzare le scelte di studenti e famiglie almeno per confermare il dato dell'anno in corso. Un esito che si riflette, per entrambi gli indirizzi, anche a livello regionale, a conferma di una scelta che ha premiato un indirizzo e penalizzato un altro. Un passo in avanti significativo, in termini percentuali, anche in Puglia dove lo scientifico con opzione scienze applicate passa dall'1 all'8,4 per cento, ex aequo con il dato di Lecce.Complessivamente i licei a indirizzo scientifico crescono: Lecce passa dal 26,4 per cento al 28,7 per cento, mentre in Puglia avanzano dal 25,1 al 26,9 per cento. L'indirizzo scientifico tradizionale rosicchia in provincia uno 0,9 per cento in più, a livello regionale uno 0,7 per cento in più.Sostanzialmente stabile il liceo classico (9 per cento) con un più 0,2 per cento, sia a livello provinciale che regionale. Anche sul fronte dei licei delle scienze umane non ci sono variazioni rilevanti: un più 0,2 per cento in provincia di Lecce, mentre a livello regionale crescono dello 0,6 per cento.I musicali flettono dello 0,1 per cento, a livello provinciale e regionale. L'artistico fa pari e patta fra gli iscritti dell'anno in corso e quelli che andranno nelle prime classi il prossimo anno, mentre in Puglia cresce dello 0,4 per cento. Sui tecnici, Lecce riconferma i valori dell'anno in corso, ma sui professionali si registra un ulteriore tasso di disaffezione verso questo tipo di indirizzo che perde l'1,8 per cento in provincia e l'1,6 in Puglia.La mappa delle scelte delle famiglie salentine, al momento disponibile solo in termini percentuali, la certifica l'Ufficio statistico del Miur che sta elaborando i dati dopo la chiusura delle iscrizioni, ma per i numeri assoluti serve ancora tempo perché le scuole stanno ancora inviando aggiornamenti. Emerge nettamente, una volta di più, che l'idea del liceo visto come ascensore sociale non è tramontata, anzi, come pure uno sguardo meno fiducioso verso i professionali che sino a qualche anno fa sembravano essere la chiave per l'ingresso sicuro nel mondo del lavoro. E qui si apre la riflessione, aperta da tempo, sulle ragioni di questo progressivo abbandono degli indirizzi professionali che sulla carta dovrebbero essere la soluzione ideale per chi ha attitudine all'aspetto pratico del sapere.Per il prossimo anno scolastico il 60,4 per cento degli studenti salentini che entreranno in una prima classe di una scuola superiore ha scelto un liceo con lo scettro allo scientifico, il 28,7 per cento, un tecnico con una prevalenza dell'indirizzo tecnologico su quello economico e, il 13,2 per cento che si sono orientati per un professionale. Nel confronto con le percentuali regionali e delle singole province è netta la predilezione dei salentini per i licei, mentre nelle altre realtà la quota per i tecnici e i professionali è più alta rispetto alla provincia di Lecce. La predilezione per i licei è un dato che può essere definito strutturale perché si riflette nell'andamento degli ultimi cinque anni, anche se le percentuali delle iscrizioni ai licei erano ancora più alte. Nel 2015-2016 i licei nel Salento erano a quota 59 per cento, la media pugliese del 54 e dopo Lecce era Foggia con il 54,1 a mantenere un numero alto di liceali. I licei scientifici del Salento svettavano con il 29,6 per cento, contro il 25,5 della Puglia, ma anche il classico era sopra la media regionale e più alto rispetto ai dati delle altre province. Tutta materia di riflessione per gli esperti che analizzano gli andamenti per comprendere i contesti e le evoluzioni della società.© RIPRODUZIONE RISERVATA