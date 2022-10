Segni particolari? Neri. Sui bastioni di Gallipoli una colonia di 50 gatti, tutti corvini

Sono cinquanta (gatto più, gatto meno). Ce ne sono di anziani, di giovani e vigorosi e anche di così piccoli che fanno fatica ad arrampicarsi sugli scogli più alti. La particolarità della colonia felina che si trova sui bastioni di Gallipoli, è che i circa 50 gatti sono tutti neri. Solo uno si distingue tra tutti, perché ha una codina macchiata di bianco all'estremità. Per il resto, sembrano tutti gemelli.

La colonia sui bastioni

La colonia felina, che non manca di attirare l'attenzione di passanti e turisti, si trova proprio nei pressi del ristorante "Il Bastione", lungo quello che i gallipolini chiamano il "muro". Ed è uno spettacolo: i gattini, liberi, passeggiano tra gli scogli e sono numerosissimi: strappano sorrisi, commenti ammirati e tante fotografie che finiscono, inevitabilmente, in rete. Per vederli tutti insieme occorre aspettare il tardo pomeriggio. Tutti i giorni, alla stessa ora, un volontario va da loro "armato" di croccantini e scatolette e loro accorrono, lo circondano, ed è tutto un festare di miagolii e fusa.