Via Crucis con parroco, sindaco ed assessori: tutti multati

Ultimo aggiornamento: 16:37

Dopo la via Crucis di San Marco in Lamis, un altro parroco e un altro sindaco con una decina di amministratori sono stati sorpresi e multati nel Salento. E' successo a Supersano dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano e della stazione dello stesso comune al termine della celebrazione della Via Crucis che si stava svolgendo venerdì scorso in piazza 4 Novembre.La celebrazione, trasmessa in diretta via Facebook sulla pagina di una confraternita e condivisa contemporaneamente sulla pagina social del Comune, non è sfuggita ai militari che hanno sanzionato il sindaco Bruno Corrado e il parroco don Oronzo Cosi.Tra le 12 persone presenti, dieci erano gli amministratori. Le multe elevate ammontano a 400 euro, per la violòazione dei decreti del presidente del consiglio dei ministri sul contenimento del contagio da coronavirus. Serrati e continui sono stati i controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta durante i quali 20 sono stati i cittadini sanzionati dai carabinieri di Casarano.K.Perr.