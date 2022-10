Ultraleggero precipita in una cava: pilota morto carbonizzato. La tragedia a Seclì, nel Salento

Un velivolo ultraleggero è precipitato a Seclì, all'interno della cava Arcuti. A quanto si apprende il pilota è rimasto carbonizzato. Sul posto i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco. Non è ancora chiara la provenienza dell'ultraleggero.

Le indagini sono in corso. Il mezzo è andato completamente distrutto nell'impatto con la roccia. Subito dopo è stato avvolto dalle fiamme. L'intervento dei pompieri è valso a mettere in sicurezza la zona. Ma per la persona che era a bordo non c'è stato nulla da fare.

Notizia in aggiornamento