Ladri nel campo fotovoltaico per rubare i cavi di rame: scatta l'allarme e arrivano polizia e vigilanza. Colpo sfumato

Furto di cavi di rame fallito ieri sera a Seclì. Il sistema di allarme attivatosi all'interno del campo fotovoltaico alla periferia del paese ha fatto desistere i ladri dal mettere a segno il colpo. Nei video cristallizzati dalle telecamere di sorveglianza si vedono 4 individui, incappucciati, che cercano di eludere la visuale delle telecamere percorrendo zone al buio e perimetrali per non essere inquadrati, a tratti acquattandosi, per arrivare ai pozzetti interrati per appropriarsi del cavo in rame diramato in tutto il campo.



L'intervento immediato delle pattuglie dei Carabinieri e dell'Istituto di vigilanza privata Alma Roma ha costretto i furfanti a lasciare tutto per terra e ad una precipitosa fuga notturna nelle campagne.