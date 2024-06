Droga nell'armadio: arrestato 40enne

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 40enne di Seclì che, nella scorsa notte, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Gallipoli, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dell’uomo che percorreva la SP Seclì-Neviano a bordo della propria autovettura.

L’atteggiamento agitato finiva per attirare l’attenzione dei militari che prontamente lo sottoponevano a perquisizione personale.

La droga nell'armadio

Le operazioni di polizia sono state estese così anche al domicilio dell’uomo dove i militari, nell’armadio nella camera da letto, hanno rinvenuto una scatola di cartone, di quelle solitamente impiegate per le scarpe, al cui interno hanno trovato oltre 40 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina.

Il sequestro

Oltre alla sostanza presumibilmente stupefacente, in casa, i militari hanno sequestrato una forbice, due bilancini di precisione, altro materiale connesso all’attività posta in essere dal 40enne e la somma in contanti di 2.400 euro, in banconote di vario taglio ritenuta frutto della presunta attività illecita. Al termine delle operazioni di polizia, il giovane è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.