A Seclì in via Mazzini una abitazione è implosa cioè sono crollati i muri ed è completamente distrutta fortunatamente all'interno non c'era nessuno quindi non si sono registrati né feriti né vittime.

Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco i Carabinieri e la Protezione Civile non si esclude che il crollo possa essere stato causato dalle piogge e dal maltempo.