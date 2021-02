«Se la vedo con un altro la uccido a coltellate», minaccia la ex e i genitori. Ancora un allarme stalking dopo l'omicidio di Sonia Di Maggio

Un altro grave episodio di stalking e minacce nei confronti di una donna ieri nel Salento. Un uomo si è infatti presentato sotto casa della ex minacciando di morte l'intera famiglia di lei e ha anche aggiunto: “Se la vedo con un altro, le do tante coltellate”. L'agghiacciante minaccia non può che riportare alla mente l'orribile omicidio della ventinovenne di Rimini, Sonia Di Maggio, avvenuto due giorni fa a Specchia Gallone.

L'uomo, su cui pesava il divieto di avvicinare la vittima, per due giorni consecutivi (il 31 gennaio e l’1 febbraio) aveva infatti raggiunto l’abitazione dell’ex convivente, di cui aveva in precedenza anche sfondato l’ingresso per minacciarla di morte insieme ai suoi familiari. Minacce che l’uomo non ha esistito a pronunciare anche davanti agli agenti di polizia, che erano intervenuti per evitare il peggio. L’uomo è stato arrestato per avere violato i divieti imposti dalla legge ed è difeso dall’avvocato Massimo Astore.

