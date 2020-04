Se la felicità fa ripartire le prenotazioni (a giugno)

E se un hotel offrisse ai suoi clienti il Servizio di Felicità? A Gallipoli succede. Un modo accattivante per proporre una vacanza all'insegna della rimozione di tutte quelle ansie che ha portato con sé il Covid19.

Ma a Gallipoli succede anche che qualcuno cominci timidamente a telefonare per chiedere informazioni anche per l'inizio stagione, fine maggio, primi di giugno: a farlo sono prevalentemente potenziali turisti provenienti dalla stessa regione. Spariti gli stranieri, naturalmente. Perché se è vero come è vero che la stagione estiva sta cominciando a fare l'occhiolino, se è vero come è vero che qualcosa, già nei primi di maggio comincerà a sbloccarsi, è vero anche che accanto ai telefoni degli alberghi che più in generale rimangono muti, e alle email di prenotazione che non arrivano, gli albergatori e anche i titolari di b&b cominciano prudentemente ad organizzarsi.

A partire dalla Catena di Caroli Hotels, che lancia una ventata di ottimismo e si prepara ad offrire ai clienti dell'estate post lookdown una vacanza all'insegna della felicità con tanto di professionisti del settore. La felicità nel pacchetto vacanza dunque assicurata per Joli Park , Bellavista e Sirenè a Gallipoli e hotel La Meridiana a Santa Maria di Leuca.

«Sarà una vacanza anche premurosa quella che quest'anno Caroli Hotels propone ai suoi ospiti, con servizi dedicati alla persona -spiega Attilio Caputo titolare di Caroli hotels che punta sulla ricerca della felicità con una docente di filosofia che terrà delle sedute ad hoc -, non solo all'insegna delle linee guida sanitarie dell'Oms, della tradizionale arte della gastronomia salentina reinterpretata dagli chef, delle letture in amaca nel relax della pineta della riserva naturalistica di Torre del Pizzo: Ada Fiore, responsabile scientifica e docente di filosofia, accompagnerà gli ospiti, in momenti dedicati all'interno della giornata, in un viaggio di consapevolezza durante il quale ciascuno potrà riflettere sulle proprie abitudini e sul modo di considerare il mondo». Il lavoro è prodotto da Industria Filosofica, una società che ricerca metodologie innovative legate alla diffusione del pensiero filosofico ed è realizzata in collaborazione con l'associazione Salento che pensa. Le lezioni-spettacolo saranno condotte dalla docente nelle vesti di un coach del pensiero che, avvalendosi di musiche, suoni, video, accompagnerà i partecipanti in una analisi dettagliata che si concluderà con un brindisi, per l'eliminazione di qualche causa di infelicità, oppure all'auspicio di qualche causa di felicità. Una vera e propria cura dell'Anima.

Ma quando e chi potrà usufruire di tutto ciò? Intanto si attende il prossimo step di maggio, mentre ciò che è certo che tutte le prenotazioni previste tra aprile e maggio sono state cancellate, mentre pare che per l'inizio della stagione qualche timida telefonata di informazioni stia arrivando da potenziali clienti regionali stufi come sono di stare relegati nelle mura di casa. Tengono ancora invece le prenotazioni di luglio e agosto. «Aspettiamo il 4 maggio conclude Caputo - che festeggeremo con un pizza party: Caroli Hotels invierà pizze a tappeto per tutta la città».

Per ora il telefono piange anche all'interno dell'hotel Victoria Palace. «O meglio, suona dice Cesario Faiulo ma per le disdette di maggio e giugno, peccato davvero perché avremmo avuto invece una stagione eccellente. Ora si tratta di capire come si evolverà la questione spiagge e ristoranti e poi non è escluso che per luglio e agosto si possa registrare un turismo dell'ultimo momento, come spesso accade d'altronde».

Sulla stessa lunghezza anche Gianni Russo titolare di alcuni b&b. «Disdette da parte di tutti gli stranieri dice -, le prenotazioni si contano sulle dita delle mani e partono ora dal 28 giugno, ma deve risolversi queste incertezza sulle spiagge e sui ristoranti, sennò la gente che viene a fare in vacanza? Speriamo si riparta e speriamo che il governo dia davvero il bonus vacanze alle famiglie, così da incentivarle».

Prenotazioni saltate per aprile e maggio anche nei camping, «Non c'è invece la corsa alla cancellazione per luglio e agosto, dal momento che occorrerà vedere come vanno le cose dice Giuseppe Coppola, amministratore dei camping La Masseria e La Vecchia Torre - d'altra parte il campeggio, in generale, è un sistema in vacanza ideale proprio per la dimensione degli spazi dove si può ottenere il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria pur conservando il calore del rapporto sociale». Rimane però in piedi la possibilità del turismo regionale anche legato ai fine settimana per fine maggio, primi di giugno.

