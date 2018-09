© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto è stata scattata a Frigole, marina di Lecce, e immortala una barchetta che avanza lungo uno dei canali navigabili del piccolo borgo.A realizzare lo scatto e poi postarlo su Facebook con una riflessione molto significativa, è stato Vincenzo Santoro. La somiglianza con Venezia ovviamente è una provocazione e il nome della barca, "Schettino", ha reso lo scatto irresistibile. Ma di certo la presenza dei canali, a Frigole come nella vicina Torre Chianca dove l'amministrazione comunale ha da poco fatto abbattere uno storico immobile abusivo che sorgeva proprio sul bacino Idume, restituisce un paesaggio palustre ancora poco conosciuto e per nulla fruibile, riservato a pochissimi amatori. Se Frigole avesse i canali puliti sembrerebbe Venezia? Forse no, ma di certo sarebbe bellissima.