«Se avrei un altra vita, te la dedicherei»: la dedica da brividi diventa virale

Chissà cosa avrà pensato lo stampatore - sempre che non sia complice o “colpevole” -leggendo quella frase d'amore che due innamorati hanno voluto dedicarsi, e che campeggia a corredo di una foto gigante su un camion vela, a Copertino, provincia di Lecce.«Se avrei un altra vita, te la dedicherei, entrambe e viceversa»: troppi errori tutti insieme per non pensare che si tratti di uno scherzo, anche ben riuscito visto che l'immagine sta facendo il giro del web. O no?