Covid a scuola, un altro operatore positivo. Chiusa la sezione di un asilo di Lecce

Non c'è pace per le scuole pugliesi, costrette a fare i conti con il caos "aperture" e la confusione normativa generata dal nuovo Dpcm del governo e dal'ordinanza di chiusura della Regione. Ma anche e soprattutto, con l'aumento del numero di nuovi casi di positivi tra docenti, alunni e operatori scolastici.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Il Tar Bari sospende l'ordinanza di chiusura delle scuole in...

A Lecce l'ultimo episodio in ordine di tempo risale a poche ore fa in una scuola d'infanzia. La sezione I2 della scuola dell'infanzia dell’istituto "Ammirato-Falcone" a Lecce è stata chiusa a causa del contagio accertato di un operatore scolastico. A seguito dell'esito positivo del tampone, la dirigente scolastica Bruna Morena, in via precauzionale e d’intesa con il dipartimento di Prevenzione e Salute della Asl di Lecce, ha provveduto a chiudere immediatamente la sezione. La situazione è monitorata costantemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA