Il contagio non si ferma: da Novoli a Tricase, chiuse per sanificazione altre 3 scuole

Il sindaco di Novoli Marco de Luca ha disposto la chiusura precauzinale per due giorni e fino al 15 novembre, dei plessi scolastici di “Via dei Caduti” e di “Via Luigi Madaro”, salvo eventuali deroghe delle autorità sanitarie. «Gli edifici indicati saranno quindi sottoposti ad adeguate sanificazioni disposte dall’Ufficio ambiente del Comune» per un caso sospetto di Covid-19 - come ha comunicato la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Oronzo Parlangeli - e si è in attesa dell'esito del tampone da parte della Asl.

«Siamo impegnati tutti da mesi, su tanti fronti - ha detto il sindaco De Luca -, in questa lungo battaglia di contenimento al contagio da Covid19. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno di concerto con l’autorità scolastica di ridurre al minimo i rischi di infezione tanto per la popolazione scolastica quanto per tutto il personale che nella scuola ci lavora, dai collaboratori ai professori. L’invito alle famiglie e sempre lo stesso: fare massima attenzione, indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere la distanza di sicurezza, oltre che soprattutto a ridurre gli spostamenti sul territorio. Muoversi quindi per soli casi di necessità ed urgenza. Solo con la collaborazione di tutti sapremo fronteggiare questi difficili ed impegnativi momenti».

Nel Sud Salento, il sindaco Lorenzo Ricchiuti ha chiuso per cinque giorni la scuola di via Santa Lucia a Morciano di Leuca, facente parte dell'istituto comprensivo di Salve. A Morciano sono 3 i nuovi casi di positività accertati ieri, 2 a Torre Vado e uno nella piccola frazione di Barbarano.

A Tricase è stata chiusa la scuola di via Apulia, dopo la positività al Covid in una collaboratrice scolastica (che non risiede a Tricase). L'istituto resterà chiuso fino a lunedì prossimo per procedere con la sanificazione.

