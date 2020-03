Coronavirus, scuole chiuse in molti comuni del Salento dopo il primo contagio

Ultimo aggiornamento: 01:07

Arriva il primo contagiato da coronavirus nel Salento e nella notte i sindaci dei comuni direttamente o indirettamente coinvolti dispongono la chiusura delle scuole. La decisione è stata presa ad Aradeo (comune di residenza del 58enne), Galatina (nel cui ospedale l'uomo è attualmente ricoverato), Galatone, Gallipoli e Nardò. I sindaci hanno disposto la sanificazione di tutti i plessi scolastici."in via assolutamente precauzionale - fa sapere il Comune di Aradeo - si procederà immediatamente alla sanificazione dei plessi scolastici. Pertanto le scuole rimarranno chiuse dalla giornata di domani (martedì, ndr). In prefettura è stato convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica".A Galatone chiusura di tutte le scuole martedì e mercoledì. Un giorno in più invece a Galatina, Gallipoli e Nardò.