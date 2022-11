Scuole al freddo, protestano i genitori. L'assessore: «Da oggi termosifoni accesi per più ore»

Scuole al freddo anche a Lequile e tra i genitori si accende la polemica. Nelle scorse ore la notizia è emersa da una nota a firma dell’associazione “Il Cantiere delle Idee” e indirizzata al sindaco Vincenzo Carlà e all’assessora alla Pubblica Istruzione Rossana Margiotta.

La risposta dell'assessore



“Con sgomento apprendiamo, da diversi genitori – afferma per l’associazione Lorenzo Nicolini - che i bambini nelle scuole sono al freddo e nelle classi sono costretti a restare con i giubbotti. Diverse famiglie – continua - hanno i bambini ammalati e le temperature fredde dell'istituto non consentono di seguire le lezioni adeguatamente”. Sino a ieri i termosifoni erano accesi dalle 7 alle 9,30, “ma già da oggi – replica l’assessora del Comune di Lequile Rossana Margiotta – sono in funzione dalle 7 alle 11 e nei prossimi giorni anche due ore nel pomeriggio per chi è impegnato nel rientro e per il plesso dell’infanzia”.