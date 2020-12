Prof positivo, chiuso il "Quinto Ennio": Natale in quarantena, tamponi per ragazzi e docenti

Professore positivo al Covid e scatta la chiusura per la scuola media "Quinto Ennio" di Lecce: niente lezioni in aula giorni e non si tornerà in presenza prima della Befana. La misura vale per oggi e domani ed è scatta nelle ultime ore dopo che è stato ufficializzato il contagio di un docente supplente dell'istituto di zona Mazzini nel capoluogo.

Secondo la prima ricostruzione il professore avrebbe partecipato anche ad alcune assemblee con altri colleghi nei giorni: da qui la decisione di chiudere tutta la scuola per procedere alla sanificazione. Gli studenti della classe del supplente sono stati già messi precauzionalmente in quarantena e per loro si prospetta, secondo i protocolli Covid, un Natale a casa. Per gli altri prof è facile immaginare che scatterà nelle prossime una corsa al tampone per allontanare ogni dubbio su eventuali contagi soprattutto in vista dei giorni di festa. L'attività della scuola media "Quinto Ennio" proseguirà con la didattica a distanza.

