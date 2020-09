Scuola, caso Quinto Ennio, sale la tensione. Cesare Battisti, trasloco a fine ottobre

Scuole sull'ottovolante, a Lecce, a pochi giorni dalla riapertura. Schiarite, ma anche tensioni che crescono. Da un lato, il primo sì dei genitori - a sorpresa - ai doppi turni alla scuola Livio Tempesta di Santa Rosa. Dall'altro, la rabbia che cresce alla media Quinto Ennio con le nuove distanze obbligatorie (a causa delle rime buccali) a cui saranno chiamati i ragazzi.

Ma andiamo con ordine. Mamme e papà del Livio Tempesta hanno accettato l'opzione doppi turni piuttosto che portare i loro figli in un'altra sede che il Comune di Lecce era pronto ad affittare avendo avuto dal ministero la disponibilità di oltre 160mila euro per pagare il canone di locazione per la succursale.

Ieri mattina la schiarita. Una novità che porta un po' di sereno. «Ho incontrato i rappresentanti dei genitori, tutti presenti spiega il preside Tonino Bacca che all'unanimità hanno scelto il doppio turno piuttosto che spostare i loro figli in una sede diversa. Riferirò in Consiglio d'istituto e comunicherò al Comune la nostra decisione che è orientata ai doppi turni. Si tratterà di far turnare 21 classi ognuna per circa 45 giorni nel corso dell'intero anno scolastico».

E se al Livio Tempesta la soluzione è ormai in dirittura d'arrivo, il grido di guerra è pronto a risuonare dai genitori del Quinto Ennio che con l'arrivo della nuova reggente Maria Rosaria Rielli si sono visti catapultati nella prospettiva di doppi turni per far fronte al fabbisogno di 8 aule aggiuntive. La precedente dirigenza, il mese scorso, aveva inviato al Comune la relazione del responsabile scolastico della prevenzione e protezione che individuava il fabbisogno di una sola aula da realizzare, con un intervento di edilizia leggera, nell'atrio della scuola. Ma la Rielli ha cassato l'organizzazione prevista dalla precedente dirigente basata sulle linee guida del Comitato tecnico scientifico e, quindi, alla distanza di un metro dalle rime buccali optando per i criteri contenuti nel decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 che stabilisce gli standard per le nuove scuole e in particolare che il rapporto alunni-superficie sia di 1,80 metri quadrati per alunno nelle scuole dell'infanzia nelle primarie e nelle medie. Norme più restrittive, dunque, che presuppongono maggiori spazi. Criterio che Rielli, nella pianificazione del rientro, ha applicato anche al Cesare Battisti. Da qui l'esigenza di 10 aule in più. E, appunto, delle 8 aggiuntive per il Quinto Ennio.

La prospettiva dei doppi turni ha elevato allo zenith la rabbia e la frustrazione dei genitori che si dicono pronti a «ritirare i nostri figli dal Quinto Ennio e a scioperare». Tradotto: una parte dei genitori sta valutando di trasferire i figli in un'altra scuola media e se non ci fosse disponibilità (con il Covid i trasferimenti sono molto più complicati) sono pronti a iscriverli nelle scuole private. Un'altra fetta di genitori si dice pronta a non fare entrare i figli a scuola sino a quando non sarà trovata una soluzione. E non solo. Tutti i rappresentanti dei genitori hanno chiesto alla preside Rielli la convocazione di un Consiglio d'istituto perché «le uniche notizie che abbiamo le apprendiamo da Quotidiano e l'unica risposta che ci è stata data verbalmente è che la scuola è al lavoro per risolvere i problemi».

Una soluzione potrebbe esserci, ma tutta da verificare. Premesso che la Rielli non intende fare un passo indietro rispetto alla distanza extralarge, potrebbero tornare utili i fondi che non saranno più usati dal Tempesta. Gli uffici comunali sono già al lavoro per verificare se può esserci una disponibilità del ministero a stornare i fondi dal Tempesta al Quinto Ennio. Potrebbe essere l'uovo di Colombo, ministero permettendo, per dare gli spazi al Quinto Ennio.

Doppi turni scongiurati al Cesare Battisti di Lecce, ma i genitori chiedono al sindaco Carlo Salvemini e all'assessore all'Istruzione Fabiana Cicirillo di individuare nuovi spazi «molto vicini alla sede centrale». È la sintesi dell'incontro di ieri pomeriggio a Palazzo Carafa dove sindaco e assessore hanno ascoltato le preoccupazioni (tante) dei genitori dando contestualmente la buona notizia degli spazi scolastici che senza dubbio potranno essere affittati visto che il Comune ha ottenuto le attese risorse ministeriali.

Una condizione posta dai genitori è quella «della vicinanza della succursale alla sede centrale», ma i loro timori ora riguardano la tempistica. Oggi la giunta comunale delibera l'atto che darà al dirigente al ramo il via alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la disponibilità di spazi. L'avviso, anche facendo in fretta, dovrà essere aperto per un certo numero di giorni. Una volta chiuso, andranno esaminate le proposte e aggiudicata la gara. Infine, gli spazi dovranno essere attrezzati con i banchi e con tutto ciò che serve. Da qui il timore dei genitori che i doppi turni possano andare avanti sino a fine ottobre, se non oltre. Ragionevolmente il Comune non riuscirà a consegnare alla dirigente scolastici la nuova succursale in tempo per l'inizio dell'anno scolastico e quindi da qui a 15 giorni, visto che è stato stimato che per la sanificazione degli spazi e l'allestimento degli stessi servirà circa un mese dal momento in cui saranno individuati gli spazi.

Al netto del timore l'incontro si è svolto in un clima disteso e Salvemini ha tenuto a precisare che non c'è alcun conflitto tra l'amministrazione comunale e la dirigente scolastica Maria Rosaria Rielli. Salvemini ha ribadito che l'amministrazione collabora con la scuola per garantire a tutti i bambini di frequentare in sicurezza e senza dover ricorrere ai doppi turni. Principio, questo, che ha messo tutti d'accordo. Sindaco e assessore hanno garantito che sarà prestata massima attenzione, non solo alla capienza, ma anche alla prossimità e per questo bisognerà vedere come sarà formulato l'avviso, ossia se consentirà di poter affittare anche più di uno spazio (nel caso non ce ne sia uno sufficientemente ampio da contenere tutte le classi) avendo come criterio privilegiato quello della vicinanza, per l'appunto. La rappresentanza dei genitori ha condiviso con Salvemini e Cicirillo le perplessità legate allo standard di 1,80 metri quadrati per ogni alunno.

Rimane il problema di fondo di due scuole (Battisti e Quinto Ennio) che presentano una modalità organizzativa che non trova riscontro rispetto alle indicazioni date dal Comitato tecnico scientifico secondo le quali basta un metro di distanza tra le bocche dei bambini. Se tutte le scuole salentine avessero applicato quanto previsto per la costruzione di nuove scuole, l'anno scolastico, forse, non sarebbe partito.

