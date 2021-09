Scuola media, flop della Puglia: ragazzi indietro di 17 punti

La scuola media in Puglia e nel Salento è indietro di 17 punti rispetto al resto del Paese. Il quadro, sconfortante, emerge dal nuovo rapporto della Fondazione Agnelli che a distanza di dieci anni dalla prima inchiesta è tornata sul segmento scolastico intermedio. Un bilancio impietoso che dimostra il fallimento dell’obiettivo delle scuole intermedie di fornire un’istruzione di qualità, creando i presupposti per una corretta elevazione sociale delle famiglie. Si voleva creare uguaglianza di istruzione - tra classi sociali e tra Nord e Sud - ma i risultati vanno in tutt’altra direzione.

I ricercatori della Fondazione Agnelli sono partiti dai risultati delle prove in Matematica e Scienze degli alunni di quarta elementare e terza media. Il divario inizia ad essere ampio a partire dai 9 anni: gli alunni italiani alla primaria infatti se la cavano piuttosto bene rispetto ai loro coetanei di altre nazionalità, i quattordicenni invece sono sotto la media Ocse.

Le criticità



Il primo gap è di natura territoriale, la Puglia come buona parte del Sud è indietro nelle classifiche nazionali: fra Nord, Centro (-7 punti), Sud (-17 punti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia) e isole (-27). Fra la quinta elementare e la terza media le differenze fra i figli dei laureati e quelli di chi ha solo la terza media in tasca passano da 22 a 38 punti. In base ai dati, già in prima media l’Italia è quintultima al mondo per livello di gradimento della scuola da parte dei ragazzi. Solo il 23% delle femmine e il 15 % dei maschi dichiara di andare a scuola molto volentieri (contro una media rispettivamente del 43% e del 35%). A 13 anni il benessere scolastico crolla ulteriormente: a nove ragazzi e ragazze su dieci la scuola non piace.

Non solo: gli studenti italiani nel confronto internazionale sono fra i più stressati al mondo per il carico di lavoro (al terzo posto in prima media, al settimo in terza). Una sfiducia nelle istituzioni confermata dallo scarso apprezzamento per i consigli orientativi in uscita ignorati da quasi la metà (il 44%) dei ragazzi e delle ragazze. Per loro la probabilità di essere bocciati in prima superiore è quasi doppia di chi invece lo ha seguito (nei licei classici e scientifici è addirittura di due volte e mezzo).

Le ragioni del fallimento, vanno cercate non solo nell’approccio degli studenti, ma anche dei professori. Oggi nessuno vuole più fare il docente tra gli adolescenti: l’età media è ferma a 52 anni, la stessa di dieci anni fa, gli under 30 sono uno su cento. E poi c’è la questione dei precari, che alle Medie sono più che alle Elementari e alle Superiori: un insegnante su tre sceglie di cambiare scuola o viene trasferito ogni anno, in particolare i docenti di sostegno. Solo 4 docenti su 10, inoltre, dicono di sentirsi sicuri dal punto di vista della didattica ma poi solo uno su dieci sente il bisogno di migliorarsi seguendo dei corsi di formazione. I prof delle medie sono più in difficoltà delle maestre delle elementari sia nell’individuare delle strategie adatte a rendere gli alunni autonomi, sia nel coinvolgerli nelle lezioni: nella scuola media questo accade solo in un terzo delle classi.

Le proposte per migliorare

Dalla Fondazione Agnelli arrivano anche le proposte per migliorare. La sfida è quella di elevare lo status dell’insegnamento e attirare le persone più capaci introducendo una vera e propria carriera lavorativa, come accade all’estero. Poi la didattica che deve essere tarata sull’età degli adolescenti e non più sull’insegnante, puntando sulle interazioni in piccoli gruppi e apprendimento cooperativo e collaborativo. La rigidità del curricolo alle scuole medie non dà spazio all’esplorazione e all’autonomia, privando gli studenti della possibilità di seguire corsi a scelta che potrebbero aiutare anche l’opera di orientamento verso gli studi superiori. La Fondazione Agnelli propone una vera e propria riforma organizzativa della giornata quotidiana della scuola media con l’estensione del tempo scuola al pomeriggio che consentirebbe alla scuola media di assolvere ai propri compiti con modalità più articolate, innovative e ritmi più distesi. Il pomeriggio si potrebbe dedicare ad attività e a discipline come lo sport, la musica e il teatro.

Per la referente dell’Ambito 20, e dirigente dell’istituto di Alliste, Lena Giannelli l’analisi è puntuale, ma trascura un dettaglio fondamentale sulle cause, l’apporto delle famiglie.

«La scuola ha perso la sua centralità educativa - spieg -, lasciando ai genitori libertà di interventi a volte anche inopportuni. Si scelgono gli istituti come si fa con un supermercato, in base alla comodità, ma si vogliono determinati insegnanti, docenti e compagni di classe. Questo viene lasciato fare perché c’è la paura del ridimensionamento: per avere una iscrizione in più si è lasciata carta bianca su tutto. E questo non va bene».

La dirigente fa anche una riflessione sulla formazione: «Sono sei anni che mi adopero per l’aggiornamento e devo dire che le difficoltà maggiori arrivano dalla burocrazia: fare un bando per selezionare personalità accademiche non è semplice perché i compensi sono al minimo».