Salento, torna l'incubo della Dad per due classi di elementari e medie

Torna la didattica a distanza in tutte le classi dei plessi elementari e medie di Magliano, frazione di Carmiano, per 2 casi di positività al covid registrati nella giornata di ieri.

La decisione della scuola



Il provvedimento della dirigente scolastica Maria Grazie Rongo, parte da domani e resterà in vigore sino a nuove disposizioni.

Nella nota dell’istituto si precisa inoltre, che la ASL di Copertino ha disposto l’isolamento fiduciario solo per gli alunni e alcuni docenti delle classi 1BM di scuola secondaria di Magliano e 3AM di scuola primaria di Magliano. In relazione a ciò si attendono più precise informazioni nelle prossime ore in merito alle date in cui saranno effettuati i tamponi. Gli alunni delle classi di scuola primaria e secondaria, non coinvolte da provvedimenti di quarantena, saranno in didattica a distanza per l’impossibilità di sostituire i docenti.

I docenti fuori dalla quarantena



I docenti di scuola primaria e secondaria di Magliano, non coinvolti dal provvedimento di quarantena, presteranno servizio in presenza presso i plessi di appartenenza, che precedentemente all’accesso del mattino di lunedì saranno sanificati. Faranno didattica a distanza, dunque, da scuola, al fine di consentire lo svolgimento delle regolari lezioni anche negli altri plessi non coinvolti da provvedimenti.