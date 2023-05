Scudetto Napoli, a Lecce aggredito ragazzo mentre festeggiava: calci e bandiera rubata

La festa si è trasformata, in alcuni momenti, in criticità. Lo scudetto vinto dal Napoli ha portato in dote momenti di tensione soprattutto nella città partenopea ma anche in altre realtà ci sono stati problemi. E Lecce non è stata da meno. Già perché in pieno centro, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito mentre era in macchina con la famiglia e stava festeggiando lo scudetto del Napoli.

Cosa è successo

Il tutto si è verificato alle spalle della Villa comunale: pare che gli sia stata derubata la bandiera dell squadra azzurra che stava sventolando dal finestrino. E ancora: oltre a proferire frasi dai toni minacciosi (“A Lecce non si festeggia”), sembrerebbe che questo gruppo di ragazzi abbia anche usato violenza: uno di loro avrebbe tirato un calcio allo sterno del 17enne per fargli mollare definitivamente la presa della bandiera.

Un episodio sul quale indagherà la polizia poiché la famiglia ha deciso di presentare subito dopo querela contro ignoti presso l’ufficio denunce della questura.