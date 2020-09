«Contiguo al clan Scu»: interdittiva antimafia a imprenditore della security

Ultimo aggiornamento: 14:03

La scure dell'interdittiva antimafia si abbatte sull'imprenditore nominato nelle intercettazioni dell'inchiesta della Dda e dei poliziotti della Squadra mobile sui progetti del clan Pepe della Sacra corona unita di prendere il monopolio della security dei locali di Lecce e della marina di Melendugno . Nella serata dell'altro ieri i carabinieri hanno notificato due provvedimenti ad, 60 anni, di Lecce: uno riguarda la societàcon sede a San Cesario. L'altro ladi Lecce, in via Cicolella. Quest'ultima si occupa anche della gestione della palestra di Corrado, entrambe hanno nell'oggetto sociale i servizi di security, di parcheggio privato, di hostess e steward ed altri servizi per eventi o manifestazioni dello sport, dello spettacolo, della cultura e della politica.Le interdittive a firma del prefetto Maria Rosaria Trio seguono la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno di tre anni, applicata dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce con il provvedimento depositato il 27 luglio scorso. E che, testualmente, ha definito Alfredo Corrado «attualmente pericoloso socialmente per essere contiguo al gruppo criminale egemone di tipo mafioso».Sia i giudici penali che la Prefettura hanno pescato a piene mani nel fascicolo dell'inchiesta Final Blow chiusa appena qualche giorno fa (87 gli indagati) e che, peraltro, ha fornito materiale per applicare altre due interdittive: alla società Parco di Belloluogo che gestiva l'omonimo polmone verde della città; e alla Salento Security, per vicende collegate a quella della Global Service. Marco Penza, 37 anni, di Lecce, indicato come uno dei due boss facente funzione (l'altro è Totti Pepe) dell'ergastolano Cristian Pepe: è stato Penza a esporre il progetto di monopolizzare la security ed a sostenere che avrebbe potuto contare sull'appoggio della società di Alfredo Corrado.Citano per questo due procedimenti penali, le due interdittive: uno quello chiamato Final Blow, l'altro risale all'anno scorso. Ed in questo procedimento - segnalano le carte della Prefettura - Corrado risulta indagato: «In particolare è indiziato per essere assunto al rango di vero e proprio socio di Penza, finanziatore delle attività dell'organizzazione mafiosa, per la penetrazione e il controllo nel tradizionale settore della sicurezza. Ed ancora dall'ultima inchiesta è stato dedotto che avesse «riallacciato i rapporti con il mondo della criminalità organizzata ed in particolare con il clan facente capo a Cristian Pepe e Marco Penza. Sino a potersi configurare a suo carico una attuale riconducibilità nel paradigmi del concorrente in associazione mafiosa o concorrente esterno nella stessa, tanto che egli è iscritto quale indagato nel procedimento penale del 2019».Ricordano anche un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare del blitz di febbraio scorso, le due interdittive. E cioè la circostanza che - questa l'accusa - Corrado avesse chiesto protezione a Marco Penza dopo avere subito gli attentati alla palestra il 12 novembre del 2012 ed il 12 settembre del 2015. Protezione pagata in denaro.Pericolo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico. Pericolo di destabilizzare la libera concorrenza del mercato per il potere intrinseco ed estrinseco della Scu, le motivazioni che hanno indotto il prefetto Trio ad emettere le interdittive. Tenendo conto anche della condanna definitiva per mafia, diventata irrevocabile nel 2007, dell'operazione Helmas del 17 dicembre del 2002 in cui Corrado rispondeva di avere gestito la security delle discoteche. Provvedimenti che potranno essere impugnati davanti al Tar Lecce. Alfredo Corrado è assistito dall'avvocato Francesco Vergine.