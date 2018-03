Scu, condannate le donne boss Mogli e figlie guidavano il traffico di droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Si è rivelato fondato il timore che serpeggiava fra i parenti degli arrestati dopo la lettura dell’ordinanza di custodia cautelare del blitz “Federico II” del 12 dicembre di due anni fa: «Hanno parlato troppo». Quelle microspie e le intercettazioni telefoniche in cui si diceva - fra le tante altre cose - “tre chili a voi, uno a Gallipoli ed uno a Cutrofiano” hanno fornito prove in abbondanza al giudice per l’udienza preliminare Cinzia Vergine per decidere sulla sentenza del processo con rito abbreviato: 37 imputati su 38, sono stati condannati complessivamente a 650 anni di carcere.A guardare le singole condanne, alle donne imparentate con i boss in carcere sono state inferte alcune fra le pene più alte. A conferma dell’impianto accusatorio dell’inchiesta della Procura antimafia di Lecce con l’aggiunto Guglielmo Cataldi e degli uomini della sezione di Lecce della Dia (Direzione investigativa antimafia): le redini degli affari con la droga le avrebbero prese le donne dei pezzi da novanta in carcere. Gabriella De Dominicis, moglie del detenuto Massimo Signore e suocera del boss Andrea Leo, ha preso 18 anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Undici anni ed otto mesi a Maria Valeria Ingrosso, figlia della De Dominicis. Dodici anni, cinque mesi e dieci giorni a Francesca De Dominicis, sorella di Gabriella.Venti anni, la pena più alta inflitta in questo processo che ha tenuto conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. È stata inferta a Giuseppino Mero, 44 anni, di Cavallino, accusato di aver fatto parte dell’organizzazione capeggiata dall’albanese Kristak Boci (20 anni anche per lui) che nel 2013 avrebbe importato droga nel Salento dall’Albania e dalla Turchia, nonché di numerosi episodi di cessione di dosi ai consumatori e ai pusher.Nove anni ed otto mesi aveva preso lo stesso imputato nel processo di primo grado di ottobre dell’anno scorso, dell’operazione “Oceano”. Con la medesima accusa. A lui, a Mero, è attribuita quella frase sui chili di droga da distribuire a Gallipoli e a Cutrofiano.Ed ancora un’altra accusa di associazione a