La strada diventa anti razzista: anche a Lecce l'iniziativa delle sardine

Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche a Lecce nel centro storico della città l'iniziativa delle "sardine" di Puglia che hanno deciso di manifestare la loro vicinanza al movimento internazionale Black lives matter con un messaggio che attraversa il cuore del capoluogo Salentino.Così, da oggi in via Trinchese campeggia a lettere cubitali la scritta sull'asfalto "Black human migrant lives matter".«Una scritta non cambierà il mondo ma almeno fa capire che in mezzo a tanta indifferenza c’è ancora una politica e una popolazione pronte a metterci la faccia - spiegano dell'associazione -, per ricordarci da dove veniamo e dove dobbiamo andare.La troverete lì, domattina, sotto i vostri piedi, camminatela, prendetevene cura».