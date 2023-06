Luci, fotografie e documenti, aprirà in Salento il primo museo delle luminarie

Installazioni luminose, documenti, fotografie e la magia che solo le luminarie sanno dare. Mercoledì 12 luglio aprirà a Scorrano, in provincia di Lecce, il museo delle luminarie di Puglia. Un racconto per colori, un percorso espositivo per divulgare la storia, oltre che il lavoro delle tradizioni dei grandi maestri che negli anni da piccoli realtà familiari hanno esportato i loro prodotti in tutto il mondo. La nuova realtà turistica, sostenuta dalla Regione Puglia, nascerà all'interno di Palazzo Veris in quella che ormai è conosciuta come la "capitale delle luminarie".

Cosa ha detto l'assessore Delli Noci

Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico, ha presentato questa mattina l'iniziativa in conferenza stampa. «Costruire - ha affermato Delli Noci - attorno alla tradizione la propria identità che è fatta di elementi della nostra storia, delle nostre radici ma anche del modo in cui siamo riusciti ad arricchire quella storia attraverso elementi di innovazione».

Il senso del nuovo museo è da ricercare, secondo l'assessore, nel racconto della tradizione pugliese legata alle feste patronali, fino alla sua evoluzione dei giorni nostri in cui «attraverso azioni concrete di valorizzazione dell'artigianato artistico e di tradizione è apprezzato in tutto il mondo».