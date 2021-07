Scorrano, torna la festa di Santa Domenica, ma sottotono causa Covid. Gli ambulanti: «Noi penalizzati»

Parte la festa di Santa Domenica a Scorrano - il comune conosciuto nel Salento per le sue luminarie - con fibrillazioni tra il Comune e gli ambulanti, molti dei quali si sono sentiti esclusi dai posteggi e hanno inscenato ieri pomeriggio un sit-in di protesta in piazza.

La due giorni di celebrazioni, organizzata dalla struttura amministrativa commissariale, e stavolta non più dall’associazione-comitato “Santa Domenica”, è partita ieri e si...

