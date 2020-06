Scorrano: positiva ex ospite della casa di riposo di Soleto. Pazienti trasferiti, reparto chiuso

Nuovo caso di una paziente positiva in ospedale e questa volta tocca all'ospedale di Scorrano. La conferma è arrivata in queste ore: si tratta di un'ex ospite della casa di riposo "La Fontanella" di Soleto che era stata ricoverata in Rianimazione per altri motivi: era guarita, ma il tampone di ieri ha dato esito positivo. Si dovrebbe trattare, dunque, di ripositivizzazione, come si dice in questi casi.



Il protocollo di sicurezza è scattato immediatamente: gli altri pazienti sono stati trasferiti e il reparto è stato momentaneamente "liberato". A tutti gli operatori sanitari del reparto di Rianimazione di Scorrano - medici e infermieri - sono stati fatti i tamponi. L'esito si conoscerà nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA