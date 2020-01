Infiltrazioni mafiose, sciolto il Consiglio a Scorrano

Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCORRANO - Un altro consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose nel Salento. Questa volta si tratta di Scorrano, comune del basso Salento già sotto la lente della commissione antimafia del Viminale.L'indagine partì all'indomani dell'operazione dei carabinieri di Maglie che portò all'arresto di 30 persone con l'accusa di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di droga. E tra gli indagati per concorso esterno figura anche il nome del sindaco eletto nel 2017, Guido Stefanelli. Sostenuto dal clan alle Amministrative, secondo quanto emerso dalle indagini, il primo cittadino avrebbe dovuto ricambiare con agevolazioni nelle concessioni per svolgere attività economiche sul territorio.In particolare, in ballo c’erano la concessione della gestione del parco La Favorita e del servizio dei parcheggi a pagamento. Ma al primo intoppo, anche Stefanelli si è trovato in campagna con un fucile a canne mozze puntato contro. E non ha mai denunciato l’intimidazione.Si è partiti da qui per verificare fino a che punto l’amministrazione di Scorrano fosse compromessa. Per valutare se i condizionamenti fossero tali da turbare il normale svolgimento dell’attività dell’ente, l’imparzialità o anche il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.