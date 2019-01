Ubriaco e drogato minaccia i carabinieri con due coltelli: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era fuori di sè, sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, e brandendo due grossi coltelli da cucina aveva iniziato a minacciare i carabinieri intervenuti per cercare di calmarlo. A farlo desistere non era riuscita la madre adottiva, che anzi si era anche ferita lievemente cercando di bloccare il figlio. Finché i militari non hanno utilizzato lo spray al peperoncino per mettere fuori combattimento quell'uomo esagitato e poterlo ammanettare.Con l'accusa di minacce e lesioni, così, è stato arrestato a Scorrano il 41enne Benedito Marasco, nativo del Brasile.Accompagnato in ospedale, anche lì l'uomo ha cercato di divincolarsi, colpendo uno dei carabinieri. Ma è stato subito fermato. Ora si trova agli arresti domiciliari.