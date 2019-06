Scooter travolto da un'auto pirata: muore 21enne. L'automobilista si consegna: è un ragazzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora, ma la 21enne Elisa Bascià di Cavallino alla guida dello scooter che l'altra notte è stato travolto su via Leuca, non ce l'ha fatta. È morta un'ora fa per una embolia. La salma è ora sotto sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre per il ragazzino che era alla guida dell'auto e che questa mattina si è consegnato ai carabinieri potrebbe scattare l'accusa di omicidio stradale.Il minore ha travolto lo scooter guidato da Elisa e con a bordo una 17enne, ferita solo lievemente, ed è fuggito. Sulle sue tracce, i carabinieri che hanno subito visionato le immagini delle telecamere della zona. Oggi si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato.Per Elisa Bascià, soccorsa dai medici del 118, la situazione è apparsa subito grave. È stata ricoverata in Rianimazione. Stamattina l'atroce epilogo.