Incidente tra auto e scooter: un 62enne finisce in ospedale

Scooter contro auto: un incidente per fortuna non gravissimo nel primo pomeriggio a Lecce e un uomo finisce in Pronto Soccorso.

Schianto e soccorsi

Un urto frontale-laterale tra veicoli in marcia si è verificato attorno alle 13 in via Leuca, a Lecce, all'altezza del supermercato Md. Secondo i primi rilievi degli agenti della Polizia Municipale, l'auto stava entrando nel parcheggio dell'esercizio commerciale quando ha impattato con il motociclo che, probabilmente, circolava sulla sua destra.

L'uomo alla guida del motociclo, un 62enne, è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo.