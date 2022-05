Scontro tra ultraleggeri, sono arrivati a Lecce i compagni di viaggio della coppia deceduta. Sono tutti sotto choc

Sono arrivati intorno alle 13.15 i compagni di viaggio dei coniugi di Ravenna morti nello scontro tra due ultraleggeri avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 a Trani.

Con i loro velivoli sono atterrati a Fondone, a Lecce, alla pista per ultraleggeri. Si tratta di un gruppo di turisti che si era autonomamente organizzato per il volo attraverso la pagina facebook "Piloti di Classe" (classe inteso come Comune del Ravennate da dove provengono). Tutti proprietari dei mezzi ultraleggeri che stavano facendo un giro d'Italia a tappe a bordo degli aerei. Sono partiti da Altamura questa mattina e dovevano raggiungere Lecce.

Scontro tra ultraleggeri: due morti e un ferito

In volo, secondo gli stessi testimoni, c'è stato il tamponamento dei due velivoli. Gli altri sotto choc hanno proseguito in direzione Lecce. Sono sconvolti da quanto accaduto e sotto chok. Uno dei rappresentanti del gruppo è in Questura dove sarà ascoltato dalla Polizia. «Tutti conosciamo le regole del volo - hanno detto - e i rischi che si corrono. Sarebbe potuta accadere la stessa tragedia durante altri raduni sportivi».