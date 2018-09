Scontro sulla via del mare: due feriti in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due feriti trasportati in ospedale in codice rosso. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco fa sulla Gemini - Torre Mozza, località belneare del comune di Ugento.Sono rimaste coinvolte due auto che, per circostanze da accertare, sono entrate in collisione. I due feriti sarebbero entrambi dipendenti del Robinson Club Apulia. Sul posto la polizia municipale di Ugento.