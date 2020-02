Scontro sulla corsia di sorpasso della tangenziale: auto distrutte e traffico bloccato

L'ora tarda, forse la scarsa illuminazione e un momento di distrazione sarebbero all'origine di un terribile incidente avvenuto poco prima delle 18 lungo la tangenziale ovest di Lecce, in direzione di Brindisi, prima dell'uscita per Trepuzzi. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani, per gestire il traffico che ha subito un forte rallentamento in un orario critico.



Coinvolti nel sinistro i veicoli di un giovane, alla guida di una Opel Meriva e una Fiat Punto guidata invece da una signora di mezza età. Il tamponamento, avvenuto lungo la corsia di sorpasso e, dunque, a velocità sostenuta, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Le auto, infatti, sono andate distrutte, mentre miracolosamente i conducenti - ancora presenti sul luogo dell'incidente - non sarebbero feriti.



Aggiornamenti nelle prossime ore.



