Scontro sulla via per il mare: ferita una donna di 35 anni

Scontro fra due auto lungo la strada che da Lecce conduce a San Cataldo, all'altezza dell'intersezione con via Carlo Piaggia.Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli, una Renault Megane e una Peugeot 207, si sono scontrati, causando il ferimento di una madre 35enne, che viaggiava sulla Megane insieme al marito e al figlio di 3 anni. Si tratta di una famiglia milanese, originaria del Salento e ora qui in vacanza. A bordo della Peugeot un uomo di 72 anni che non si è fermato al semaforo rosso, per un'avaria ai freni.Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia municipale di Lecce.