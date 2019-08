Schianto sulla via del mare: 22enne in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora la Veglie - Porto Cesareo teatro di un gravissimo incidente stradale. Intorno alle 21.30 una moto guidata da un ventiduenne è uscita fuori strada per cause ancora da stabilire. Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio che sis ono fermati a prestare aiuto al giovane. Sul posto un'autoambulanza del 118 ed i carabinieri del Norm di Campi Salentina e i colleghi della locale stazione. Il giovane è stato trasportato al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Gravissime, dai primi riscontri medici le sue condizioni, con ferite agli arti inferiori.La moto avrebbe impattato con il guardrail e subito dopo sarebbe uscita fuori strada. Il ragazzo alla guida è stato sbalzato dopo l'urto riportando gravissime ferite. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico con i medici del nosocomio leccese che stanno facendo il possibile per salvargli uno degli arti inferiori