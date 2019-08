Scontro sulla strada per il mare: muore uno scooterista 67enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora sangue sulle strade del Salento, ancora un tragico schianto, ancora la provinciale Veglie-Porto Cesareo. Intorno alle 12.45 un impatto ha coinvolto un'Audi ed uno scooter.L'impatto tra i mezzi è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato un uomo di 67 anni, di Veglie, alla guida del due ruote. Immediati i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio, ma purtroppo per il 67enne non c'è stato nulla da fare.Sul posto stanno intervenendo in questi minuti le auto ambulanze del 118 ed i Carabinieri di Porto Cesareo. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime.Aggiornamenti nelle prossime ore.