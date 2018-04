CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

È tornato in libertà il 40enne di Copertino arrestato con l’accusa di omicidio stradale nell’incidente in cui ha perso la vita l’ex sindaco di San Vito dei Normanni Lorenzo Caiolo. La custodia cautelare era scattata subito dopo gli esami clinici che avevano rivelato che l’uomo si fosse messo alla guida dopo aver assunto alcol e droga.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Giuseppe Biondi, ha convalidato l’arresto ma ha disposto l’immediata scarcerazione del 40enne, E.P., sono queste le sue iniziali. Il copertinese sarebbe stato molto collaborativo con gli inquirenti, avrebbe risposto ad ogni domanda che gli è stata posta e, anche in virtù del soccorso che l’uomo avrebbe prestato per cercare di salvare Caiolo, rimasto bloccato nell’auto in fiamme, è stato rimesso in libertà.