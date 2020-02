Scontro sul lungomare: due feriti gravi

Scontro in serata tra due autovetture nel centro cittadino di Porto Cesareo, sul lungomare Raffaele Sambati. Coinvolte per cause in corso di accertamento due utilitarie, una Renault Clio con a bordo due pErsone di Porto Cesareo, e una Kia guidata da un 23enne residente di Torre Lapillo. Violentissimo lo scontro: i tre i feriti sono stati trasportati con urgenza in ospedale dalle autoambulanze del 118 intervenute sul posto. Gravi le condizioni di A.G., titolare di una pescheria del centro della città jonica, di A.C., entrambi a bordo della Clio. Ferito anche il conducente della Kia. Sul posto anche i Carabinieri: a loro il compito di ricostruire la dinamica del violento scontro. Aggiornamenti nelle prossime ore. Ultimo aggiornamento: 21:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA