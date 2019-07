Scontro sui viali: monovolume contro ambulanza: donna sbalzata dall'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla circonvallazione di Lecce: una monovolume, una Fiat Doblò si è infatti scontrata con un’ambulanza del 118 e una donna, che conduceva il veicolo è stata sbalzata fuori dal mezzo finendo in ospedale.Lo scontro è avvenuto lungo Viale Ugo Foscolo, all’incrocio con via di Pettorano. Per motivi ancora in fase di accertamento, la Fiat Doblò condotto dalla donna e proveniente da via Vecchia Frigole, ha fatto dei giri su se stesso, dopo l’urto col mezzo sanitario che viaggiava invece sul viale. A soccorrere la donna sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena.Anche uno dei due operatori del 118 ha riportato delle ferite. Sul luogo, oltre a un'altra ambulanza, sono accorsi i carabinieri e la polizia locale. Resta da stabilire se l'ambulanza stesse utilizzando la sirena.