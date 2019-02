La Lega lancia Spagnolo ma Grande Lecce è a un passo da Messuti: scontro tra Marti e Caroppo sul candidato leccese?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttivo cittadino della Lega riunitosi ieri sera alla presenza del segretario provinciale Rizzello, del segretario regionale Caroppo e del Senatore Marti, ha deciso di avanzare la propria proposta di candidatura alle primarie per l’individuazione del candidato sindaco di Lecce nella persona del segretario cittadino Mario Spagnolo.«La scelta di un giovane, tra i primi dirigenti di Salvini a Lecce, frutto di un percorso di condivisione con tutti i militanti della città, si colloca nel segno del rinnovamento e della freschezza, fattori dei quali anche il centrodestra leccese ha bisogno. Siamo certi, così, di contribuire alla buona riuscita di un’esperienza di partecipazione».La scelta della Lega però sembra stridere non poco con le posizioni di Grande Lecce (la liste che fa capo al senatore leghista Roberto Marti) e che alle Primarie del centrodestra, insieme a Forza Italia e l'Altra Italia fficialmente in campo a sostegno di Gaetano Messuti, nelle ultime ore sembrava sul punto di appoggiare l'ex vice sindaco: «La convergenza sul nome di Gaetano Messuti è strada certamente percorribile ha fatto sapere nelle scorse ore il portavoce del gruppo Riccardo Rodelli. Stiamo lavorando all'ufficializzazione di questa ipotesi, seppure ancora non ci sia nulla di confermato».L'ex vicesindaco Messuti per ora prende tempo e alza la posta in gioco: «Scendere in campo vuol dire farlo con la ferma volontà di vincere e non partecipare».E c'è chi legge tra le righe delle dichiarazioni dell'avvocato di Sentire Civico un messaggio nemmeno tanto cifrato all'indirizzo di chi ancora non ha sciolto la riserva sul suo nome in vista dell'appuntamento delle urne in programma il prossimo 17 marzo. Una sorta di ultima chiamata alle alleanze, dunque, che in caso di esito negativo rischierebbe di far saltare la sua candidatura. E di inficiare persino le Primarie. Il tempo stringe, il termine ultimo per la presentazione dei nominativi scade fra quattro giorni. Ma l'ipotesi di un clamoroso passo indietro per il momento sembra scongiurata.Un segnale importante, dunque. Forse proprio quello che Messuti attendeva. E che ora potrebbe accelerare il sì alla candidatura dell'ex vicesindaco che, dopo settimane di silenzio, nelle scorse è uscito allo scoperto con una nota ufficiale. Sulla carta, un messaggio di apprezzamento nei confronti dei berlusconiani che per voce del coordinatore Paride Mazzotta domenica scorsa avevano dichiarato ufficialmente di averlo individuato come figura chiave di quel civismo su cui Forza Italia ha scelto di puntare in tutta la Puglia. Una scelta di campo alla base dei veleni e delle polemiche che hanno tenuto banco per tutta la settimana e che sono culminate con la rimozione da coordinatore cittadino di Cristian Sturdà da parte del commissario regionale del partito Mauro D'Attis. Scelta che lo stesso Sturdà ha contestato apertamente attraverso note ufficiali e lettere alla città. A blindare la scelta di D'Attis invece è stato Mazzotta: «D'Attis, militante di lungo corso e tra i più suffragati a Brindisi: una chimera per chi lo accusa strumentalmente, per quanto ci riguarda il tempo delle chiacchiere è finito, ora corriamo solo per la città». E in questi giorni, secondo gli addetti ai lavori, i berlusconiani e lo stesso Messuti hanno lavorato proprio ad un'ipotesi di convergenza. Ecco perché in pochi sembrano disposti a credere all'effetto sorpresa a cui fa riferimento il numero uno di Sentire Civico. Ma tant'è. «Accolgo con sorpresa l'appello fatto dal partito azzurro proprio a me in un momento in cui avevo maturato l'idea di non correre in prima persona ma di mettermi accanto alla formazione di un importante blocco civico al quale stavo da tempo lavorando ha fatto sapere Messuti - Detto ciò credo sia opportuno prendermi qualche giorno di riflessione per portare a compimento questo processo di valutazione. Affrontare una sfida come quella propostami da Forza Italia vuol dire mettermi in gioco con una totalità di progetti e prospettive poiché, scendere in campo per abbracciare una sfida del genere, vuol dire farlo con la ferma volontà di vincere e non partecipare». A qualche ora di distanza, poi, il segnale positivo dei martiani leccesi con il portavoce Rodelli. E ancora, una nota di sostegno ufficiale da parte del movimento L'Altra Italia di Gianluca Trisiello: «Esprimiamo la volontà di voler sostenere la candidatura di Gaetano Messuti, quale candidato sindaco per le Primarie. Da sempre ha dimostrato di saper fare e di voler far bene per la città di Lecce e riteniamo sia quel professionista che saprà ben rappresentare il centro destra». Il pacchetto delle alleanze, dunque, sembra definito. E ora la palla torna nelle mani dell'ex vicesindaco. Verso il sì definitivo alle Primarie, invece, anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Saverio Congedo. L'ufficializzazione del suo impegno alle primarie è attesa per domani, in concomitanza con la visita a Bari della leader del partito Giorgia Meloni. E a sostenere la sua corsa sarà Direzione Italia di Raffaele Fitto. In campo dovrebbe esserci anche il consigliere comunale uscente di Andare Oltre Massimo Fragola.Riserva ancora da sciogliere, infine, per la Lega: candidato di partito o convergenza su uno dei nomi già in campo? Si vedrà. Anche se tra i leghisti leccesi, nelle ultime ore, circola il nome del coordinatore cittadino Mario Spagnolo. Si saprà di più nei prossimi giorni.