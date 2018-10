Scontro mortale sull'Autosole, ferita anche una giovane salentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIDENZA - Notte di sangue sull'A1, dove una giovane di 28 anni, originaria di Roma ma residente a Parma, è morta attorno alle 3 in un incidente stradale lungo. Lo scontro è avvenuto al chilometro 92 in corsia sud dell'Autosole, a poca distanza dal casello di Fidenza.Alexandra Latorre, questo il nome della ragazza deceduta, stava viaggiando su un'auto insieme a due amiche quando il mezzo si è scontrato con un furgone guidato da un giovane di 27 anni.La ragazza è morta sul colpo, mentre le due compagne di viaggio, una 24enne parmigiana e una 23enne salentina, sempre residente nella città emiliana, sono rimaste ferite.Ora sono in osservazione all'ospedale Maggiore di Parma, non sono in pericolo di vita. Ferite lievi invece per l'autista del mezzo pesante, già dimesso dal pronto soccorso.