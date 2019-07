Scontro fra due auto: ferita una donna incinta al sesto mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra non aver subito danni il feto del bambino, portato in grembo dalla giovane donna coinvolta in un incidente stradale verificatosi alla zona industriale di Copertino.L’impatto fra tre vetture, ancora al vaglio della polizia locale, si è verificato intorno a mezzogiorno in prossimità di una vetreria situata alla periferia del paese. A lanciare l’allarme ed allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio.La donna ferita si trova al sesto mese di gravidanza e, nell'impatto, avrebbe subito anche un forte colpo all'addome. I sanitari del 118 hanno quindi deciso per l’immediato ricovero presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove la donna è tutt’ora sotto osservazione.