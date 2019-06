Scontro fra auto e moto sulla via del mare: 24enne tra la vita e la morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta tra la vita e la morte il 24enne Andrea Maggio, che ieri sera è rimasto coinvolto in un drammatico incidente con un'auto mentre percorreva sulla due ruote la strada Squinzano-Casalabate.Il 24enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” in codice rosso, con un serio trauma alla testa. Nonostante la tempestività degli interventi le sue condizioni sono apparse da subito critiche e da questa mattina si parla purtroppo di morte cerebrale per il giovane, che studia medicina a Hari.Sul posto, ieri, anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire l'accaduto, a partire alla dinamica dell'incidente, per risalire ad eventuali responsabilità.