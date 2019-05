Scontro fra auto e moto: grave un 33enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Versa in gravi condizioni un uomo di 33 anni, S.P., di Copertino, coinvolto nell'incidente avvenuto ieri sera fra via Evangelista e via Re Galantuomo.L'uomo era in sella a un ciclomotore Malaguti e, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della tenenza di Copertino, è andato a scontrarsi con una Lancia Ypsilon guidata da G.B., di 24 anni.Ad aver la peggio l'uomo alla guida della moto, che è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia.