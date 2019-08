Scontro fra auto e camion lungo la statale: tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungo la strada statale Nardò-Avetrana, che spacca in due il litorale jonico salentino Nord, è avvenuto questa mattina l'ennesimo, grave incidente. Il bilancio è di tre feriti, due trasportati all'ospedale di Copertino e uno a Gallipoli. Nessuno di loro è in prognosi riservata.L'impatto - dai racconti dei testimoni - è stato violentissimo e ha coinvolto due auto e un camion autospurgo. Si è verificato intorno alle 10.30 a poca distanza dalla grande rotatoria che smista il traffico da Veglie e dai paesi del nord Salento oltre che da Lecce e Nardò verso la città jonica o la sua frazione di Torre Lapillo.Sul posto, dopo lo scontro, sono intervenuti - insieme alle ambulanze del 118 - anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e i carabinieri di Porto Cesareo. A loro, il compito di ricostruire la dinamica e deviare l'intenso traffico veicolare in direzione mare.Aggiornamenti nelle prossime ore.