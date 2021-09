Scontro bici-auto sulla circonvallazione di Martano. Ciclista ricoverato. Perdono il controllo dello scooter: codice rosso per una donna incinta

Scontro bici-auto sulla circonvallazione di Martano, ad avere la peggio un ciclista 62enne ricoverato in codice rosso. E' ricoverata in gravi condizioni invece una donna incinta vittima di un incidente sulla San Cataldo-Lecce mentre rientrava dal mare a bordo di uno scooter insieme al marito.

Lo scontro

Incidente stradale a Martano avvenuto questa mattina alle 11 sulla strada che conduce al mare, quando una Fiat Punto guidata da un ragazzo 27enne di Aosta nello svoltare ha investito un ciclista di 62 anni, originario di Castrignano dei Greci. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le condizioni dell'uomo infatti sono apparse difficili fin da subito, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Calimera al comando di Michele De Gaetanis.

Incidente al ritorno dal mare

Hanno perso il controllo dello scooter mentre rientravano dal mare sulla San Cataldo-Lecce. Alla guida dello scooter elettrico un uomo che insieme alla moglie, incinta, ha perso il controllo del mezzo cadendo sull'asfalto. La donna è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.