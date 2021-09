Scontro bici-auto sulla circonvallazione di Martano. Ciclista ricoverato in codice rosso

Scontro bici-auto sulla circonvallazione di Martano, ad avere la peggio un ciclista 62enne ricoverato in codice rosso.

Lo scontro

E' ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolti un ciclista 62enne e il conducente di un'auto di 27 anni.

I due, a bordo dei propri mezzi, stavano transitando sulla circonvallazione di Martano, direzione mare, quando sono entrati in collisione. Il ciclista è finito contro il parabrezza dell'auto, cadendo poi rovinosamente per terra. Immediato l'intervento del 118 che ha trasferito l'uomo in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate. Sul posto anche la municipale di Martano che sta effetuando i rilievi del caso.

